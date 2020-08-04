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Espreso.tvОбществоВ Киеве задержали участника пророссийской "Самообороны Крыма", - прокуратура АРК

В Киеве задержали участника пророссийской "Самообороны Крыма", - прокуратура АРК


фото: ark.gp.gov.ua
Прокуратура автономии АР Крым провела обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" за создание незаконных вооруженных формирований

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие установило, что гражданин Украины, являясь участником НЗФ "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в Ялту.
 
Подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов, обыск автомобилей, а также принимал участие в их задержании. В 2016 году он получил медаль "За возвращение Крыма".
 
По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты материалы по содействию оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.
 
В настоящее время прокуратура автономии направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

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