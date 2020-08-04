В Харькове чиновник требовал у предпринимателя 1,3 млн грн за подключение к электросети
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
"Стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", - сообщили в НАБУ.
Чиновник задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
По информации местных СМИ, речь идет о директоре департамента капитального строительства ОГА Андрея Винниченко. Ранее он занимал должность в "Харьковоблэнерго". В Харьковской ОГА работает с весны 2020 года.
Чиновник ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления.
3 августа 2020 вечером # НАБУ и # САП разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млн грн ...Опубликовано НАБУ Вторник, 4 Август 2020
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