В Харькове чиновник требовал у предпринимателя 1,3 млн грн за подключение к электросети

4 августа, 2020, 12:16

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили директора одного из департаментов Харьковской облгосадминистрации на получении взятки в размере 1,32 млн грн, за взятку он обещал предпринимателю подключить электроустановки его компании к электросети

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Стоимость своих "услуг" чиновник определил в 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности", - сообщили в НАБУ.

Чиновник задержан. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

По информации местных СМИ, речь идет о директоре департамента капитального строительства ОГА Андрея Винниченко. Ранее он занимал должность в "Харьковоблэнерго". В Харьковской ОГА работает с весны 2020 года.

Чиновник ОГА задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Детективы НАБУ устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

3 августа 2020 вечером # НАБУ и # САП разоблачили директора одного из департаментов Харьковской ОГА на получении 1,32 млн грн ... Опубликовано НАБУ Вторник, 4 Август 2020

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