В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей
4 августа, 2020, 09:32
В Украине с 4 по 6 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться в восточных, большинстве центральных, некоторых южных, западных и северных областях
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.
"4-6 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской, Ривненской, Черновицкой, Хмельницкой и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
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