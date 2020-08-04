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Espreso.tvМирВ Германии сообщили о начале второй волны эпидемии коронавируса

В Германии сообщили о начале второй волны эпидемии коронавируса


фото: reuters
Врачи Германии объявили о начале второй волны коронавирусной болезни в стране

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, Немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund заявила, что страна уже страдает от второй волны эпидемии коронавируса.

"Мы уже находимся во втором, менее стремительном всплеске", - сказала председатель ассоциации Сюзанна Иона.

По ее словам, нынешняя ситуация слабее по сравнению с ситуацией в марте и апреле, хотя количество больных будет расти.

"Существует опасность, что из-за нехватки дисциплины и стремления к нормальности мы потеряем успехи, достигнутые в Германии", - сообщила Иона.

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