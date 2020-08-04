В эту среду у жителей Украины есть шанс выиграть $147 млн

4 августа, 2020, 10:00

Powerball и Mega Millions – самые популярные лото в мире, и на то есть веские причины. Обе лотереи уже разыгрывали джекпоты на сумму более 1,5 миллиарда долларов!

Текущий джекпот Powerballдорос до девятизначной суммы – 147 миллионов долларов – и у игроков из Украины есть шанс его выиграть. Читайте дальше, чтобы узнать, как сайт theLotterможет помочь вам вступить в игру!

Действительны ли лотерейные билеты Powerball, купленные в Украине?

Короткий ответ – да. Давайте разберемся в подробностях: правила Пауэрбол гласят, что лотерейный билет должен быть приобретен в Соединенных Штатах, и не покидать территорию страны. Сайт theLotterимеет представителей в США, которые покупают официальные билеты от имени клиентов с выбранными ими номерами. Затем билеты сканируются и загружаются в учетную запись клиента на сайте. Эта скан-копия служит неопровержимым подтверждением того, что билет является собственностью игрока, а не сайта. Физическая копия билета хранится в сейфе в США. Таким образом, все требования организаторов оказываются выполнены, и лотерейный билет является действительным!

Как играть в Пауэрбол из Украины?

Если и вы хотите получить шанс выиграть грандиозный джекпот в ближайшем тираже Пауэрбол, у нас есть для вас отличные новости: играть в лото по интернету из Украины также просто, как и с бумажными билетами. Весь процесс занимает всего лишь несколько минут. Вот, как это сделать:

Зарегистрируйтесь на сайте сервиса покупки лотерейных билетов theLotter Выберите Powerballиз списка предлагаемых на сайте лотерей Укажите ваши номера в игровом поле (5 основных + номер «Powerball») Выберите, со сколькими полями вы хотите играть, а также дополнительные игровые опции, которые могут помочь вам увеличить ваши шансы на выигрыш (например, игра в синдикате или систематическая форма)

Подтвердите покупку билета

Все остальное сделают за вас представители сайта. Вам лишь останется дождаться тиража и проверить результаты!

Что происходит, когда вы выигрываете?

Когда вы выигрываете приз, вы получаете полную сумму приза (после вычета налогов). Сервис theLotter.comне берет комиссию с выигрышей: играя на сайте вы платите только один раз. Услуги сервиса оплачиваются при покупке лотерейного билета. Его цена на сайте немного выше, чем в точках продажи.

Небольшие выигрыши будут автоматически переведены на ваш счет на сайте. Если вам повезет выиграть джекпот или второй приз Пауэрбол, вам понадобиться прибыть в США, чтобы лично получить полагающиеся вам деньги. TheLotter.comпоможет вам организовать процесс получения приза и передаст вам ваш счастливый билет.

Огромный приз Пауэрбол ждет вас

Благодаря тому, что уже почти месяц никому не удается выиграть джекпот Пауэрбол, его сумма достигла отметки в $147 млн. Именно такой приз будет разыгран в эту среду, 5 августа.

Возможность играть онлайн распахнула перед фанатами лото новые горизонты – теперь игроки могут испытать свое счастье в крупнейших лотереях в мире вне зависимости от того, где они находятся. Сервис theLotter.comприглашает игроков из Украины открыть для себя этот способ игры в лотерею. Играйте в PowerballСША на сайте theLotter, и может быть следующая фотография с огромным чеком будет вашей!