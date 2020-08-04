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Espreso.tvОбществоВ Британии 10-летнего мальчика унесло в открытое море: он спасся благодаря советам из телепередачи

В Британии 10-летнего мальчика унесло в открытое море: он спасся благодаря советам из телепередачи

В Великобритании спасатели нашли мальчика, который час продержался в открытом море

Об этом сообщает ВВС.

Мальчика смыло в море на пляже городка Скорборо 31 августа

Когда спасатели нашли 10-летнего паренька в море, то он лежал на спине с раскинутыми руками и звал на помощь. Так рекомендуют вести себя эксперты.

Ветер и приливы несли мальчика через всю бухту - его путешествие длилось более часа.

"Мы в восторге от этого невероятного мальчика, который сумел сохранить спокойствие и следовать рекомендациям при ужасных и стрессовых обстоятельствах. Если бы не это, результат мог бы быть совсем другим", - сказал руководитель спасателей в Скорборо Ли Мартон.

Он добавил, что мальчик видел фильм BBC "Как спастись в море" и следовал советам из него.

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