В Британии 10-летнего мальчика унесло в открытое море: он спасся благодаря советам из телепередачи

4 августа, 2020, 08:34

В Великобритании спасатели нашли мальчика, который час продержался в открытом море

Об этом сообщает ВВС.

Мальчика смыло в море на пляже городка Скорборо 31 августа

Когда спасатели нашли 10-летнего паренька в море, то он лежал на спине с раскинутыми руками и звал на помощь. Так рекомендуют вести себя эксперты.

Ветер и приливы несли мальчика через всю бухту - его путешествие длилось более часа.

"Мы в восторге от этого невероятного мальчика, который сумел сохранить спокойствие и следовать рекомендациям при ужасных и стрессовых обстоятельствах. Если бы не это, результат мог бы быть совсем другим", - сказал руководитель спасателей в Скорборо Ли Мартон.

Он добавил, что мальчик видел фильм BBC "Как спастись в море" и следовал советам из него.