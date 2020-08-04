В Британии 10-летнего мальчика унесло в открытое море: он спасся благодаря советам из телепередачи
Об этом сообщает ВВС.
Мальчика смыло в море на пляже городка Скорборо 31 августа
Когда спасатели нашли 10-летнего паренька в море, то он лежал на спине с раскинутыми руками и звал на помощь. Так рекомендуют вести себя эксперты.
Ветер и приливы несли мальчика через всю бухту - его путешествие длилось более часа.
"Мы в восторге от этого невероятного мальчика, который сумел сохранить спокойствие и следовать рекомендациям при ужасных и стрессовых обстоятельствах. Если бы не это, результат мог бы быть совсем другим", - сказал руководитель спасателей в Скорборо Ли Мартон.
Он добавил, что мальчик видел фильм BBC "Как спастись в море" и следовал советам из него.
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