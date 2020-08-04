В Берегово на Закарпатье детсады откроют уже сегодня, а в Ужгороде - завтра

4 августа, 2020, 10:27

Требования к работе детсадов определены постановлением Главного государственного санитарного врача Украины

Об этом информируют в Береговском и Ужгородском горсоветах.

Мэр Берегова Золтан Бабяк, в частности, написал на своей Facebook-странице, что с учетом всех обстоятельств, детсады города подготовлены к работе уже сегодня, 4 августа.

Между тем, в городском совете Ужгорода сообщают: в тестовом режиме, с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в городе со среды, 5 августа, начнут работать средние и старшие группы в детских садах. Это - один из пунктов, которые рассматривались на внеплановом заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Ужгородском городском совете.

Требования к работе детсадов определены постановлением Главного государственного санитарного врача Украины: 21.05.2020 №25 "Об утверждении Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях дошкольного образования на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". В частности, и работникам садиков, и детям постоянно измерять температуру, в помещениях проводить дезинфекцию, проветривание и тому подобное. Рекомендуется проводить обучение и игры как можно больше на открытом воздухе, с ограниченным количеством инвентаря, переформатировать помещения так, чтобы увеличить дистанцию между детьми, учить малышей азам личной гигиены.

На заседании комиссии также акцентировалось на продолжении других карантинных мероприятий: соблюдение масочного режима, требований к перевозкам в городских автобусах, проведения массовых мероприятий, посещение кинотеатров, запрете посещения посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты, где временно или постоянно проживают или находятся пожилые люди, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью.