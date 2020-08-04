 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ августе трем львовянкам исполняется сто и более лет

В августе трем львовянкам исполняется сто и более лет


фото: Львівська міська рада
Всего в Львове проживает 39 долгожителей

Как рассказали корреспонденту "Еспресо.Запад" в пресс-центре Львовского городского совета со ссылкой на Управление социальной защиты Львовского горсовета, 3 августа свой 100-й день рождения отпраздновала Ая Михайловна Ионова.

20 августа 102 года исполнится львовянке Владиславе Валерьяновны Чечина, а 31 августа 100-летний юбилей отметит Анна Афанасьевна Шушкова.

Традиционно львовянам, которым исполняется 100 лет и более из городской казны выплачивается единовременная материальная помощь в размере 5000 гривен. На выплаты единовременного пособия львовянам-долгожителям в бюджете 2020 предусмотрено 195 тыс. грн.

Всего в Львове проживает 39 долгожителей: восемь мужчин и 31 женщина, которой в этом году исполняется 100 и более лет. 19 из них отмечают 100-летний юбилей, 20 - празднуют 101 и более лет. Самому старшему жителю города - 104 года.

Традицию поздравлять горожан-долгожителей Львовская мэрия начала 13 лет назад.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать