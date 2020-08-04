В августе трем львовянкам исполняется сто и более лет

4 августа, 2020, 14:51

Всего в Львове проживает 39 долгожителей

Как рассказали корреспонденту "Еспресо.Запад" в пресс-центре Львовского городского совета со ссылкой на Управление социальной защиты Львовского горсовета, 3 августа свой 100-й день рождения отпраздновала Ая Михайловна Ионова.

20 августа 102 года исполнится львовянке Владиславе Валерьяновны Чечина, а 31 августа 100-летний юбилей отметит Анна Афанасьевна Шушкова.

Традиционно львовянам, которым исполняется 100 лет и более из городской казны выплачивается единовременная материальная помощь в размере 5000 гривен. На выплаты единовременного пособия львовянам-долгожителям в бюджете 2020 предусмотрено 195 тыс. грн.

Всего в Львове проживает 39 долгожителей: восемь мужчин и 31 женщина, которой в этом году исполняется 100 и более лет. 19 из них отмечают 100-летний юбилей, 20 - празднуют 101 и более лет. Самому старшему жителю города - 104 года.

Традицию поздравлять горожан-долгожителей Львовская мэрия начала 13 лет назад.