В аннексированный Крым, куда раньше приехал Медведчук, прибыл самолет Путина, - Bihus.info

4 августа, 2020, 14:45

В оккупированный Крым, куда несколько дней назад приехал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, прибыл самолет с авиапарка президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает Bihus.info .

Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы, около двух часов назад.

По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина.

До 2003 года он был основным президентским самолетом, пока используется в качестве резервного.

В то же время, на сайте Кремля 4 августа сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе "поездки" на сайте президента РФ последние сообщения - о визитах в оккупированный Крым 18-19 марта и 20 июля.

2 августа Медведчук с женой приехал в Крым. 7 августа у Виктора Медведчука - День рождения.

На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто, через пункт пропуска "Каланчак". В машине, кроме политика и его жены, по данным СМИ, были только водитель и два охранника.

По словам пресс-секретаря Медведчука - политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.

У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза.

В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.

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