В аннексированный Крым, куда раньше приехал Медведчук, прибыл самолет Путина, - Bihus.info
Об этом сообщает Bihus.info .
Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы, около двух часов назад.
По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина.
До 2003 года он был основным президентским самолетом, пока используется в качестве резервного.
В то же время, на сайте Кремля 4 августа сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе "поездки" на сайте президента РФ последние сообщения - о визитах в оккупированный Крым 18-19 марта и 20 июля.
2 августа Медведчук с женой приехал в Крым. 7 августа у Виктора Медведчука - День рождения.
На территорию оккупированного полуострова семья заехала на авто, через пункт пропуска "Каланчак". В машине, кроме политика и его жены, по данным СМИ, были только водитель и два охранника.
По словам пресс-секретаря Медведчука - политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". Данных о том, что Медведчук выехал из Крыма, еще нет.
У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза.
В 2012 году Путин приезжал в гости к Медведчуку, тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко, на террасе этого имения.
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