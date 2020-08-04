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Espreso.tvСпортУкраинскую чемпионку дисквалифицировали за употребление допинга

Украинскую чемпионку дисквалифицировали за употребление допинга


фото: Getty Images
Двукратную чемпионку Европы в беге на 800 м Наталью Прищепу дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Прищепа отстранена от соревнований на 20 месяцев - с 16 января 2020 г. до 15 сентября 2021 года.

В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, полученные легкоатлеткой с 16 января 2020 года.

Спортсменка пропустит Олимпийские игры-2020 года, которые состоятся летом 2021 в Токио.

Наталья Прищепа согласилась с наказанием и отказалась от заслушивания дела в дисциплинарном трибунале.

Наталья Прищепа получала золото чемпионатов Европы в беге на 800 м в 2016 и 2018 годах.

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