Украинскую чемпионку дисквалифицировали за употребление допинга

4 августа, 2020, 09:35

Двукратную чемпионку Европы в беге на 800 м Наталью Прищепу дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Прищепа отстранена от соревнований на 20 месяцев - с 16 января 2020 г. до 15 сентября 2021 года.

В связи с дисквалификацией аннулированы все результаты, награды, призовые места, денежные вознаграждения, полученные легкоатлеткой с 16 января 2020 года.

Спортсменка пропустит Олимпийские игры-2020 года, которые состоятся летом 2021 в Токио.

Наталья Прищепа согласилась с наказанием и отказалась от заслушивания дела в дисциплинарном трибунале.

Наталья Прищепа получала золото чемпионатов Европы в беге на 800 м в 2016 и 2018 годах.

В июне 2020 стало известно, что чемпиона мира в беге на 100 м американца Кристиана Коулмена подозревают в употреблении запрещенных препаратов .

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