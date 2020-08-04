Украина сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, - Качка

4 августа, 2020, 10:00

Минэкономики совместно с Минздравом договорились о снятии запрета на экспорт из Украины средств индивидуальной защиты

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства торговый представитель Украины Тарас Качка написал в Facebook.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом", - написал Качка.

По его словам, Минэкономики и Министерство здравоохранения договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторинга экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не будет продлен.

Напомним, в начале июля Кабмин продлил до августа лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения.

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