Украина сняла запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, - Качка
4 августа, 2020, 10:00
Минэкономики совместно с Минздравом договорились о снятии запрета на экспорт из Украины средств индивидуальной защиты
Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства торговый представитель Украины Тарас Качка написал в Facebook.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом", - написал Качка.
По его словам, Минэкономики и Министерство здравоохранения договорились, что сегодня можно отойти от запрета мониторинга экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не будет продлен.
- Напомним, в начале июля Кабмин продлил до августа лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения.
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