Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года - Ляшко
Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге, передает РБК-Украина .
Ляшко отметил, что сейчас уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.
"Результаты мы ожидаем до конца года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021, и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", - сказал главный санврач.
Он также отметил, что правительство и Минздрав также проводят переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам. Благодаря этому, прививками "будут покрыты" все группы риска против коронавирусной болезни.
- Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после появления вакцины от коронавируса Украины, как участница программы ВОЗ, должна будет получить дозы для 20% населения страны .
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