 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраина сможет получить 8 млн доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года - Ляшко

Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года - Ляшко


фото: dpsu.gov.ua
Украина получила подтверждение от механизма COVAX и получит 8 млн доз вакцины от коронавируса с начала следующего года

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге, передает РБК-Украина .

Ляшко отметил, что сейчас уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

"Результаты мы ожидаем до конца года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021, и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", - сказал главный санврач.

Он также отметил, что правительство и Минздрав также проводят переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам. Благодаря этому, прививками "будут покрыты" все группы риска против коронавирусной болезни.

  • Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после появления вакцины от коронавируса Украины, как участница программы ВОЗ, должна будет получить дозы для 20% населения страны .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать