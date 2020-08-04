Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от коронавируса с начала 2021 года - Ляшко

4 августа, 2020, 13:54

Украина получила подтверждение от механизма COVAX и получит 8 млн доз вакцины от коронавируса с начала следующего года

Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил на брифинге, передает РБК-Украина .

Ляшко отметил, что сейчас уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

"Результаты мы ожидаем до конца года, и серийное производство должно начаться, надеемся, в начале 2021, и вакцины должны появиться, в частности, в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", - сказал главный санврач.

Он также отметил, что правительство и Минздрав также проводят переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам. Благодаря этому, прививками "будут покрыты" все группы риска против коронавирусной болезни.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что после появления вакцины от коронавируса Украины, как участница программы ВОЗ, должна будет получить дозы для 20% населения страны .

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