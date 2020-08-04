У нас напряженная ситуация с составом: тренер "Вольфсбурга" перед игрой с "Шахтером"

4 августа, 2020, 19:49

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер пожаловался на кадровую ситуацию перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает "Трибуна".

Однако специалист считает, что даже несмотря на это команда готова к игре против "горняков".

"У нас сложилась напряженная ситуация с составом. Несколько игроков выбыло. Но к завтрашнему матчу команда готова. Все готовые кадры команда выставит вперед. У "Шахтера" очень высокий уровень игры. Они отлично показывают себя в нападении. Мы это почувствовали на себе в первом матче. Во втором тайме горняки отлично показали себя в обороне. Наша задача - преодолеть эти качества "Шахтера" и показать себя с лучшей стороны", - сказал Гласнер.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2:1.

3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.

4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения относительно целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.