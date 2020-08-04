Туристам предложат перенос тура вместо возврата денег в случае новых ограничений, - эксперт

4 августа, 2020, 09:31

На данный момент у туроператоров нет "живых" денег, чтобы предложить их путешественникам в случае изменения ситуации с пандемией и введения новых ограничений. Поездку можно перенести на другие даты

Об этом рассказала Елена Бойко, соучредитель национального туристического оператора TPG, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Авиакомпания дает возможность получить ваучер, который позволит улететь в течение определенного промежутка времени. Отели деньги получили и потратили, они не могут их вернуть оператору, хотя готовы принимать клиентов. Эта проблема существует. Она позволяет перенести тур на следующий год, на другие даты", - отметила Бойко.

Она объяснила, как все работает.

"К нам заходят деньги. Туристическая путевка состоит из перелета, проживания в гостинице, услуг партнеров. Когда деньги заходят к нам на счет, мы стараемся мгновенно их разделить по потокам. И когда массово туристы не полетели, туризм оказался в ситуации, когда "живых" денег нет", - рассказала Бойко.

Соучредитель туроператора заверила, что когда возобновится "операционная деятельность", будет возможен возврат средств, но пока речь идет именно о переносе дат.