Туристам предложат перенос тура вместо возврата денег в случае новых ограничений, - эксперт
Об этом рассказала Елена Бойко, соучредитель национального туристического оператора TPG, в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Авиакомпания дает возможность получить ваучер, который позволит улететь в течение определенного промежутка времени. Отели деньги получили и потратили, они не могут их вернуть оператору, хотя готовы принимать клиентов. Эта проблема существует. Она позволяет перенести тур на следующий год, на другие даты", - отметила Бойко.
Она объяснила, как все работает.
"К нам заходят деньги. Туристическая путевка состоит из перелета, проживания в гостинице, услуг партнеров. Когда деньги заходят к нам на счет, мы стараемся мгновенно их разделить по потокам. И когда массово туристы не полетели, туризм оказался в ситуации, когда "живых" денег нет", - рассказала Бойко.
Соучредитель туроператора заверила, что когда возобновится "операционная деятельность", будет возможен возврат средств, но пока речь идет именно о переносе дат.
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