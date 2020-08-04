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Espreso.tvОбществоТелескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики

Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сделал снимок спиральной галактики, которая находится в созвездии Волосы Вероники

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Галактика NGC 4907 на расстоянии в 270 млн световых лет он Земли. Она является частью скопления Волосы Вероники, которая состоит из более тысячи галактик.

На снимке видно звезду, которая находится под галактикой в Млечном Пути за 2,5 тыс световых лет от Земли.

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