Телескоп Hubble сделал снимок спиральной галактики

4 августа, 2020, 14:22

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сделал снимок спиральной галактики, которая находится в созвездии Волосы Вероники

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Галактика NGC 4907 на расстоянии в 270 млн световых лет он Земли. Она является частью скопления Волосы Вероники, которая состоит из более тысячи галактик.

На снимке видно звезду, которая находится под галактикой в Млечном Пути за 2,5 тыс световых лет от Земли.