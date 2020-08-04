Система электронных платежей НБУ заработала 23/7

4 августа, 2020, 11:09

Система электронных платежей Национального банка Украины заработала в режиме 23/7 с 3 августа

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Переход на расширенный регламент работы прошел успешно. Теперь система доступна для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники системы электронных платежей (СЭП) могут осуществлять межбанковский перевод средств с 1:00 до 24:00. При этом с 00:00 до 1:00 в работе системы будет технологический перерыв при переходе на новый банковский день.

В пресс-службе напомнили, что к этому СЭП обеспечивала прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционировала в праздничные дни.

В то же время, по информации НБУ, переход СЭП в режиме 23/7 является добровольным решением каждого банка.

"Банки самостоятельно принимают решение о времени начала и окончания работы в СЭП на основании собственных нужд и потребностей клиентов", - подчеркнули в пресс служба.

Отмечается также, что в течение первых суток работы по новому регламенту в СЭП осуществляли платежи все 75 банков Украины и Государственная казначейская служба.

По словам директора департамента информационных технологий НБУ Владимира Нагорнюка, благодаря введению нового регламента клиенты банков будут иметь почти круглосуточный доступ к финансовым услугам и смогут проводить чувствительны к времени платежи в удобном для них режиме.

"Это положительно способствовать расширению финансовой инклюзии, внедрению новых инновационных инструментов безналичного перевода средств и росту доли безналичных расчетов", - цитирует пресс служба слова Нагорнюка.

В Пресс-служба добавили, что теперь НБУ будет работать над тем, чтобы реализовать в СЭП круглосуточный режим работы.

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