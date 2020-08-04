Соперник раскрыл коварный план на бой против Тайсона

4 августа, 2020, 10:10

Американский боксер Рой Джонс рассказал, как планирует одержать победу над соотечественником Майком Тайсоном

Об этом сообщает Fightnews.com .

По словам 51-летнего Роя Джонса, который владел титулами в пяти весовых категориях, в поединке против 54-летнего бывшего абсолютного чемпиона мира он осторожно проведет стартовые раунды и истощит Тайсона, а затем разберется с ним на финише поединка.

"На старте он будет наиболее опасным. Два-три раунда. После этого я возьму контроль. И начну давить. Чем дольше продлится бой, тем лучше для меня и хуже для него", - сказал Джонс.

Он добавил, что бой состоится пустых трибунах.

Ожидается, что бой Тайсон - Джоонс состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе.

22 июля стало известно, что Тайсон договорился о бое с чемпионом мира в пяти весовых категориях Джонсом .

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