Сначала для детей: в Киеве с сентября планируют запустить "социальное такси" для людей с инвалидностью

4 августа, 2020, 13:51

В Киеве с сентября планируют запустить "социальное такси" для детей с инвалидностью, которое впоследствии может стать доступным для всех лиц с инвалидностью

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью" может заработать в Киеве уже с сентября. Для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, сейчас около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках.

"Инватакси" увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять более перевозок и полностью покрыть потребность », цитирует пресс служба слова Марины Хонды.

Она добавила, что потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19364 перевозки для 764 человек, в 2019 - 20152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года были осуществлены почти 8000 перевозок для 410 человек.

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