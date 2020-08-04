Сначала для детей: в Киеве с сентября планируют запустить "социальное такси" для людей с инвалидностью
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью" может заработать в Киеве уже с сентября. Для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.
По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, сейчас около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках.
"Инватакси" увеличит количество транспортных средств и позволит осуществлять более перевозок и полностью покрыть потребность », цитирует пресс служба слова Марины Хонды.
Она добавила, что потребность в перевозке людей с инвалидностью ежегодно растет. Так, в 2018 году было совершено 19364 перевозки для 764 человек, в 2019 - 20152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года были осуществлены почти 8000 перевозок для 410 человек.
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