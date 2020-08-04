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Espreso.tvОбществоС начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие

С начала текущих суток, 4 августа, российские наемники на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксированы 3 обстрела со стороны противника. В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.

На других участках фронта режим прекращения огня соблюдался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.

Вечернюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 4 августа 2020 # ООС ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation вторнику, 4 августа 2020

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