С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, зафиксированы 3 обстрела со стороны противника. В частности, по одному провокационному выстрелу из гранатомета враг совершил у населенных пунктов Пески, Майорское и Луганское.
На других участках фронта режим прекращения огня соблюдался в полной мере. На сознательные провокации со стороны противника военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава нет.
Вечернюю сводку по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.30 4 августа 2020 # ООС ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation вторнику, 4 августа 2020
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