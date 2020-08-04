С начала карантина статус безработного получили более 395 тыс. украинцев, - Минэкономики

4 августа, 2020, 13:32

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства зафиксировали прекращение роста числа зарегистрированных безработных

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Сообщается, что в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился.

Так, в апреле 2020 статус безработного получили 149 тыс. человек, в мае их численность составляла 97 тыс. человек, в июне - 75 тыс. человек, в июле - 68 тыс.

Всего за период карантина, с 12 по 31 июля, статус безработного получили более 395 тыс. граждан.

С начала года трудоустроено более 370 тыс. граждан, в том числе за период карантина - 222 тыс.

В частности, удалось задействовать людей в сельском хозяйстве - 46% от всех трудоустроенных; в перерабатывающей промышленности - 14% и в сфере торговли - 13%.

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