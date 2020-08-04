Ривненские спасатели починили 56 домов в прифронтовой зоне Донбасса

4 августа, 2020, 11:56

Восстановление зданий и систем жизнеобеспечения, поврежденных вследствие вражеских обстрелов, осуществляется в поселке Луганское Бахмутского района Донецкой области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ривненской области, сообщает "Еспресо.Захид".

"9 июня отряд спасателей Ривненщині из 20 человек личного состава на двух единицах спецтехники отправились на восток страны. Сотрудники ГУ ГСЧС в Ривненской области выполняют поставленные задачи по восстановлению поврежденных от артиллерийских обстрелов жилых домов в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, а также осуществляют восстановление систем жизнеобеспечения на освобожденных территориях ", - говорится в сообщении.

Ривненские спасатели ведут работы в поселке Луганское Бахмутского района Донецкой области и они будут продолжаться еще до 19 августа. Теперь им уже удалось починить покрытие 56 крыш домов мирных жителей.