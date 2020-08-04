Ривненская АЭС возобновляет работу третьего энергоблока
Об этом сообщает пресс служба Ривненской АЭС, передает "Еспресо.Захид".
За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились три энергоблока на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1838 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала не было.
В целом, за прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 44,1 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца -132,5 млн кВт ч электроэнергии и с начала года - 11 млрд 246,3 млн кВт ч электроэнергии. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
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