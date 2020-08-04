Ривненская АЭС возобновляет работу третьего энергоблока

4 августа, 2020, 16:43

На Ривненской АЭС планируют вывести из резерва энергоблок №3 и подключить его к сети уже завтра, 5 августа

Об этом сообщает пресс служба Ривненской АЭС, передает "Еспресо.Захид".

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились три энергоблока на номинальном уровне мощности с суммарной нагрузкой 1838 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала не было.

В целом, за прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 44,1 млн кВт ч электроэнергии, с начала месяца -132,5 млн кВт ч электроэнергии и с начала года - 11 млрд 246,3 млн кВт ч электроэнергии. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.