Реанимации франковских больниц переполнены больными на COVID-19

4 августа, 2020, 11:24

Свободных мест в больницах нет

По состоянию на 4 августа в реанимации ивано-франковских больниц находятся 18 человек - все кровати заполнены. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко во время оперативного совещания городского главы Ивано-Франковска, передает "Еспресо.Запад".

Так, по словам Марии Бойко, в больницах города (Центральная городская клиническая больница и Городская клиническая больница №1) находятся 294 пациента. 18 человек в реанимации.

"Свободных мест в реанимации центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы №1 - нет. Те, кто на ИВЛ, в тяжелом состоянии, но надеемся, мы их вытащим. В обычных палатах также почти нет мест. Развернуты дополнительные кровати, потому что больные прибывают", - отметила руководительница управления здравоохранения.

Сегодня утром скончался еще один человек, сообщила Мария Бойко. В общем умерших по Ивано-Франковской ОТГ - 55 человек.

По состоянию на вчера по Ивано-Франковску подтвержден коронавирус у 1629 человек. За минувшие сутки с пневмониями в центральную городскую клиническую больницу поступили 14 человек, еще четверо - в городскую больницу №1.

Жителей призывают соблюдать карантинных требований: одевать маски и держать дистанцию.