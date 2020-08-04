"За три-пять дней вопрос не решить", - Кравчук о разведении сил на Донбассе
Об этом постоянный представитель Украины в Трехсторонний контактной группе, Леонид Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
Кравчук назвал необходимым работать над разведением сил вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Вместе с тем он отметил серьезные трудности в реализации этой задачи и необходимость готовности к этому со стороны россиян.
"Как человек, который знает, сколько сил там стоит и на той стороне, и на нашей стороне, могу сказать твердо, что для разведения на всей территории, где нужно полностью отвести силы, чтобы внезапно кто-то не спровоцировал, за три, четыре, пять дней этот вопрос не будет решен. Я хочу сказать, что этот вопрос сейчас находится на первом месте в повестке дня, как добиться тех договоренностей, которые приняты. Другой вопрос, что уже есть попытки подвергнуть ревизии, есть сомнения у некоторых, но сомнения - это не проблема. Не надо их бояться, главное - действовать постоянно, системно", - отметил Кравчук.
Глава украинской делегации в ТКГ указал, что для решения этой задачи необходима готовность не только Украины, но и "противоположной стороны".
"Потому что это - движение навстречу. Я не знаю пока намерений той стороны", - отметил Кравчук.
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