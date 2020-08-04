"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, которым интересовались "Ювентус" и "Рома"

4 августа, 2020, 12:39

"Шахтер" продлил контракт с бразильцем Маркосом Антонио, которым интересовались итальянские клубы "Ювентус" и "Рома"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Маркос Антонио подписал новый контракт с донецким клубом 4 августа. Новое соглашение рассчитано на 5 лет.

20-летний бразилец играет за "Шахтер" с января 2019 года, а его предварительный контракт с клубом действовал до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Маркос Антонио сыграл за чемпионов Украины 37 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Зимой интерес к Маркосу Антонио проявляли "Ювентус" и "Рома".

Напомним, 3 августа "Шахтер" объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Кривцовым.

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