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Espreso.tvСпорт"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, которым интересовались "Ювентус" и "Рома"

"Шахтер" продлил контракт с бразильцем, которым интересовались "Ювентус" и "Рома"


фото: shakhtar.com
"Шахтер" продлил контракт с бразильцем Маркосом Антонио, которым интересовались итальянские клубы "Ювентус" и "Рома"

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Маркос Антонио подписал новый контракт с донецким клубом 4 августа. Новое соглашение рассчитано на 5 лет.

20-летний бразилец играет за "Шахтер" с января 2019 года, а его предварительный контракт с клубом действовал до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Маркос Антонио сыграл за чемпионов Украины 37 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Зимой интерес к Маркосу Антонио проявляли "Ювентус" и "Рома".

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