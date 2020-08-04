"Нам будут впаривать идею возможных переговоров с представителями ОРДЛО": Лапин прокомментировал серию захватов заложников по Украине

4 августа, 2020, 16:56

Юрист, нардеп VIII созыва Игорь Лапин заявил, что есть риск, что украинцам через СМИ будут вбрасывать идею возможных переговоров с представителями ОРДЛО и вести нарративы России

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .

Он прокомментировал три захвата заложников по Украине, которые произошли за последние 2 недели. Один из них состоялся вчера, 3 августа, в центре Киева.

"Единственное, что меня очень сильно возмущает, что под защитой одного или двух человек гражданских, президент Зеленский ( Владимир Зеленский, - ред.) пошел на переговоры с террористами. И, фактически, я так понимаю, что это нам будут впаривать идею возможных переговоров с представителями так называемых ОРДЛО и непосредственно вести нарративы России. Будут нам впариваться в жизнь через СМИ и так далее. Это самые большие риски", - заявил Лапин.

По его словам, это позорный поступок со стороны Зеленского - пойти на условия луцкого нападавшего.

"Для меня это позорище, когда президент государства выполняет какие-то прихоти террориста. Так можно договориться до того, что спасая одного-двух человек - положить полстраны. Поэтому я считаю, что это позорный поступок со стороны президента - пойти на поводу у террористов. Возможно, советники ему так подсказали. Но переговорные процессы с террористами должны вести специально обученные люди и они знают, где та грань, которую нельзя переходить. Представим, что следующий террорист пожелает встречи с Зеленским. Зеленский не приедет. И он возьмет и положит пол автобуса. Что будем говорить тогда? Кто будет нести ответственность? Это же все до первого выстрела, - отметил юрист.

Лапин подчеркнул, что такие вещи не то что непрофессиональны, а вообще допуск президента в этой ситуации был со стороны правоохранительных органов или переговорщиков явным основанием жертвам будущих терактов.

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