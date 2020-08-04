"Нам будут впаривать идею возможных переговоров с представителями ОРДЛО": Лапин прокомментировал серию захватов заложников по Украине
Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV .
Он прокомментировал три захвата заложников по Украине, которые произошли за последние 2 недели. Один из них состоялся вчера, 3 августа, в центре Киева.
"Единственное, что меня очень сильно возмущает, что под защитой одного или двух человек гражданских, президент Зеленский ( Владимир Зеленский, - ред.) пошел на переговоры с террористами. И, фактически, я так понимаю, что это нам будут впаривать идею возможных переговоров с представителями так называемых ОРДЛО и непосредственно вести нарративы России. Будут нам впариваться в жизнь через СМИ и так далее. Это самые большие риски", - заявил Лапин.
По его словам, это позорный поступок со стороны Зеленского - пойти на условия луцкого нападавшего.
"Для меня это позорище, когда президент государства выполняет какие-то прихоти террориста. Так можно договориться до того, что спасая одного-двух человек - положить полстраны. Поэтому я считаю, что это позорный поступок со стороны президента - пойти на поводу у террористов. Возможно, советники ему так подсказали. Но переговорные процессы с террористами должны вести специально обученные люди и они знают, где та грань, которую нельзя переходить. Представим, что следующий террорист пожелает встречи с Зеленским. Зеленский не приедет. И он возьмет и положит пол автобуса. Что будем говорить тогда? Кто будет нести ответственность? Это же все до первого выстрела, - отметил юрист.
Лапин подчеркнул, что такие вещи не то что непрофессиональны, а вообще допуск президента в этой ситуации был со стороны правоохранительных органов или переговорщиков явным основанием жертвам будущих терактов.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Нападающий обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, все заложники освобождены.
- Напомним, 23 июля мужчина в Полтаве, которого пытались задержать при угоне машины, захватил сотрудника уголовного розыска с помощью гранаты РГД-5 в заложники, а затем обменял его на полковника Шияна. Полиция позволила мужчине с гранатой, выехать за пределы Полтавы.
- Впоследствии, полтавский нападавший отпустил заложника и сбежал в лес.
- 1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.
- 3 августа в столице гражданин Узбекистана захватил отделение банка. Мужчина угрожал взрывным устройством и требовал сделать заявление в СМИ.
- В Службе безопасности заявили, что в заложниках у мужчины, который захватил банк была один человек.
- Впоследствии, спецподразделение СБУ "Альфа" нейтрализовало и задержало мужчину, который захватил отделение банка.
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