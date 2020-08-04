"Милан" решил вернуть легендарного тренера

4 августа, 2020, 09:44

Итальянский "Милан" предложил легендарному тренеру Фабио Капелло должность посла клуба

Об этом сообщает Milan News .

3 августа Фабио Капелло провел в офисе "Милана" более 2 часов. Руководители итальянского клуба рассчитывают предложить экс-тренеру роль посла клуба и уже провели с ним предварительные переговоры.

74-летний Фабио Капелло выступал за "Милан" с 1976 по 1979 год. Пост главного тренера итальянского клуба он занимал трижды - в 1987 году, когда руководил клубом в последних шести играх сезона, с 1991 по 1996 год и в сезоне 1997/1998.

Под его руководством "Милан" стал четырехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Напомним, 31 июля нападающий "Милана" Златан Ибрагимович решил продлить контракт с клубом .

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