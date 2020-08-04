Полицейский громады: на Львовщине ОТГ будут иметь своего правоохранителя

4 августа, 2020, 15:53

23 громады Львовщины подписали Меморандум о сотрудничестве с Главным управлением Национальной полиции Львовской области. Следовательно, вскоре в каждой ОТГ появится патрульный, который будет не только работать на территории, но и жить там

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Качественные полицейские услуги, правопорядок на территории, реагирование на проблемы и предупреждение совершения правонарушений - основные обязанности, которые будут выполнять полицейские офицеры. Вскоре собственные патрульные появятся во всех ОТГ Львовщины. Полицейский офицер громады будет осуществлять полномочия участкового офицера полиции, инспекторов ювенальной превенции и патрульной полиции. В целом планируют набрать около шестидесяти участковых. Сейчас идет запись всех желающих.

"Сегодня мы сделали следующий шаг в реализации сознательного государственного проекта по решению важнейшего вопроса - организовать для жителей новосозданных громад безопасное пространство, поддерживать там правопорядок, обеспечивать законность и постоянное тесное сотрудничество между полицией и людьми. И проект "Полицейский офицер громады", где полиция и руководство ОТГ являются партнерами, а офицер отчитываться о работе непосредственно жителям, которых видит каждый день - это реальный результат реформы полиции в действии", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Михалец.

Сейчас меморандум с полицейскими подписали руководители 23 ОТГ области. Среди подписантов - председатель Гнездычевской ОТГ Иван Олияр. В разговоре с журналисткой "Еспресо.Захид" мужчина рассказал, что с реформой полиции, села остались фактически без присмотра, потому что участковые полицейские прекратили свою работу.

"Наша громада охватывает 57 квадратных километров, проживает здесь около 8 тыс. населения. Люди знают демократию, но не свой долг, поэтому ситуация на территории ухудшается. Такой меморандум позволит полицейскому офицеру быть в громаде 24/7. Есть много жалоб от жителей на бытовом уровне. Полицейский на месте мог бы проводить разъяснительную работу. Поэтому сейчас идут приготовления: выделяем помещения, готовим все необходимое для работы", - добавляет Иван Олияр.

Громада надеется, что завершить процесс удастся до 1 сентября и тогда начнется конкурс на полицейского. Всего к проекту "Полицейский офицер Львовщины" присоединились Розвадовская, Судововишнянская, Шегиновская, Давыдовская, Солонковская, Пидберизцивская, Мурованская, Новокалинивская, Рудковская, Бисковичская, Каменка-Бугская, Жовтанецкая, Заболотцивская, Великомостивская, Великолюбинская, Грабовецкая, Ходоровская, Гнездычевская, Новострилищанская, Лопатинская, Меденицкая и Бибрская объединенная территориальная громада.

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