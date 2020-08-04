Половину COVID-фонда потратили на дороги, - Омелян

4 августа, 2020, 09:19

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян раскритиковал выделение почти половины антикоронавирусного фонда на строительство дорог

Такую позицию он высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".

"Когда мы говорим о дорогах - хорошо, что они строятся. Жаль, что они строятся за счет средств, которые должны быть направлены на борьбу с пандемией ", - сказал Омелян, комментируя использование средств из фонда борьбы с COVID-19.

Он подчеркнул, что у него есть вопросы к качеству построенных дорог.

Экс-министр напомнил, что на борьбу с коронавирусом направили почти 66 млрд грн.

"Эти деньги насобирали со всех министерств, по всем направлениям, забрав также у Минсоцполитики, Минобразования, у многих других министерств, которые должны быть направлены, в частности, медикам, педагогам, пенсионерам", - отметил он.