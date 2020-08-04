Половину COVID-фонда потратили на дороги, - Омелян
Такую позицию он высказал в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале "Еспресо".
"Когда мы говорим о дорогах - хорошо, что они строятся. Жаль, что они строятся за счет средств, которые должны быть направлены на борьбу с пандемией ", - сказал Омелян, комментируя использование средств из фонда борьбы с COVID-19.
Он подчеркнул, что у него есть вопросы к качеству построенных дорог.
Экс-министр напомнил, что на борьбу с коронавирусом направили почти 66 млрд грн.
"Эти деньги насобирали со всех министерств, по всем направлениям, забрав также у Минсоцполитики, Минобразования, у многих других министерств, которые должны быть направлены, в частности, медикам, педагогам, пенсионерам", - отметил он.
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Парламент принял закон, которым выделил 35 млрд грн с Covid-фонда на строительство и реконструкцию дорог государственного и местного значения.
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Правительство распределило 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Как использовали деньги, отчитались в Минфине.
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