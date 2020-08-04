Погиб пешеход: на Львовщине произошло смертельное ДТП
4 августа, 2020, 10:32
Авария произошла в городе Яворове Львовской области
Водитель микроавтобуса насмерть сбил 62-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЛОГА, передает "Еспресо.Запад".
Поздно вечером 3 августа в городе Яворов на Львовщине произошло смертельное ДТП. 56-летний водитель микроавтобуса Volsfagen Crafter насмерть сбил 62-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 вечера.
Пешеход - житель села Цеповки Яворивского района. От полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.
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