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Espreso.tvОбществоПогиб пешеход: на Львовщине произошло смертельное ДТП

Погиб пешеход: на Львовщине произошло смертельное ДТП

Авария произошла в городе Яворове Львовской области

Водитель микроавтобуса насмерть сбил 62-летнего пешехода. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты ЛОГА, передает "Еспресо.Запад".

Поздно вечером 3 августа в городе Яворов на Львовщине произошло смертельное ДТП. 56-летний водитель микроавтобуса Volsfagen Crafter насмерть сбил 62-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10 вечера.

Пешеход - житель села Цеповки Яворивского района. От полученных травм скончался на месте. Все обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

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