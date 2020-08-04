Ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне карантина, - глава Госпродпотребслужбы города

4 августа, 2020, 16:01

По предварительным данным, после пересмотра карантина 7 августа Киев продолжит отвечать нормам "зеленой" зоны

Об этом рассказал глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Он добавил, что точная информация станет известна 7 августа.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - сказал Рубан.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поезда планируют останавливать в "красной" карантинной зоне для высадки пассажиров.

В столице в целом 8 662 подтвержденных случая COVID-19.