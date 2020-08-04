 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОжидается, что Киев останется в "зеленой" зоне карантина, - глава Госпродпотребслужбы города

Ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне карантина, - глава Госпродпотребслужбы города


фото: reuters
По предварительным данным, после пересмотра карантина 7 августа Киев продолжит отвечать нормам "зеленой" зоны

Об этом рассказал глава управления Госпродпотребслужбы  в Киеве Олег Рубан в комментарии РБК-Украина.

Он добавил, что точная информация станет известна 7 августа.

"Пока ситуация такова, что в пределах показателей ожидается, что Киев останется в "зеленой" зоне. Точно будем знать в пятницу", - сказал Рубан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать