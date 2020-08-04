Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Южного, Марьинки, Майорского и поселка Пески

4 августа, 2020, 07:32

В понедельник, 3 августа, российские войска на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции, еще один раз - с начала суток 4 августа

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия - неподалеку Марьинки, еще один выстрел из подствольного гранатомета - вблизи Майорска.

Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

С начала суток 4 августа посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески. В ответ на провокацию украинские военные огонь не открывали.

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