Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Южного, Марьинки, Майорского и поселка Пески
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия - неподалеку Марьинки, еще один выстрел из подствольного гранатомета - вблизи Майорска.
Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.
Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
С начала суток 4 августа посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески. В ответ на провокацию украинские военные огонь не открывали.
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