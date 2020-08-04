 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Южного, Марьинки, Майорского и поселка Пески

Оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил возле Южного, Марьинки, Майорского и поселка Пески

В понедельник, 3 августа, российские войска на Донбассе 3 раза обстреляли украинские позиции, еще один раз - с начала суток 4 августа

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия - неподалеку Марьинки, еще один выстрел из подствольного гранатомета - вблизи Майорска.

Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

С начала суток 4 августа посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески. В ответ на провокацию украинские военные огонь не открывали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать