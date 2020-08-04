Официальный курс доллар снова дорожает

4 августа, 2020, 09:11

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 4 cерпня 2020 году на отметке 27,74 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 3 августа курс составлял 27,67 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 4 августа установлен на уровне 32,52 грн / евро. По состоянию на 3 августа курс составлял 32,78 грн / евро.

На наличном рынке 4 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,70, продают - по 27,83 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,50 грн / $.

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