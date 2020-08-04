Обучение в вузах начнется с сентября, - Шкарлет назвал две даты

Об этом на заседании Союза ректоров высших учебных заведений Украины сказал и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

"Образовательный процесс будет начинаться с 1 сентября для старших курсов, с 15 сентября рекомендуется начинать для тех, кто поступил на первый курс, и для магистратуры. Но учреждение высшего образования может принять (решение о начале учебного процесса, - ред.) с любой (даты, - ред.), это есть", - сказал Шкарлет.

Он добавил, что образовательный процесс будет начинаться в соответствии с решением Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, в соответствии с распределением страны на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Так, согласно постановлению, принятому правительством, учебный процесс не может проводиться, если регион, где расположен вуз, находится в "красной" зоне.

Шкарлет также сообщил, что поступающие уже создали около 90 тыс. электронных кабинетов для вступления в бакалаврат и примерно 20 тыс. электронных кабинетов для поступления в магистратуру.

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