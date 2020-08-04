Начались съемки фильма о поэте Грицьке Чубае с участием Сергея Жадана

4 августа, 2020, 19:15

Сегодня начались съемки документального фильма "Чубай. Говорить снова", главным информационным партнером которого является телеканал "Еспресо"

Премьерный показ фильма запланирован в эфире "Еспрессо" в день рождения Грицька Чубая, 23 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

Телепроект "Чубай. Говорить снова" создается компанией "ФИЛЬМ ПЛЮС" при финансовой поддержке Украинского культурного фонда. Главным информационным партнером фильма является телеканал "Еспресо". Режиссер и продюсер телефильма - Михаил Крупиевский.

Фильм будет иметь инновационный формат и создается на стыке жанров документального фильма и телеспектакля, действие которого разворачивается в декорациях мастерской-подвала Грицька Чубая. Видеопроекция раздвигает стены мастерской и переносит зрителя во время и пространство, о котором идет речь. Цель проекта - раскрытие мировоззрения Грицька Чубая, создание его образа и анализ конфликта художника с тоталитарным режимом.

Инициатором создания телепроекта стала дочь Грицька Чубая - Соломия Чубай.

Формально ведущим, а по сути проводником по жизни Григория Чубая будет украинский поэт Сергей Жадан. Так же как и Руслана, Сергей Жадан является не только поэтом, он миссионером. Сергей сегодня, как и Грицько Чубай в свое время, меняет контекст своего существования: он читает свои стихи на фронте, создает радио, является волонтером, доказывает обществу собственное независимое мнение, называя вещи своими именами. Сергей пройдет коридорам жизни Грицька Чубая и получит возможность задуматься над нею с расстояния времени.

Именно сегодня, спустя почти 40 лет после смерти Грицька Чубая, его поэзия снова становится актуальной и вызывает интерес молодежи, которая находится в вечном поиске ответов на экзистенциальные философские вопросы. Его поэзия, как сжатая пружина, распрямляется и подталкивает наш ум к пониманию сути вещей.

О Грицьке Чубае в фильме расскажут его друзья - сегодня выдающиеся поэты, писатели, художники, философы, которые были свидетелями его жизни и творчества, члены семьи поэта Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломия Чубай, Василь Герасимьюк, Юрий Брылинский, Николай Рябчук, Роман Кись, Орест Яворский, Роман Готра, Юрий Винничук, Игорь Калинец, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Осип Иванкевич, Катерина Немыря, Святослав Максимчук, Мирослав Гредиль.

Премьера фильма состоится в день рождения Грицька Чубая - 23 января 2021 года - на телеканале "ЕСПРЕСО".

Михаил Крупиевский - украинский режиссер и продюсер неигрового кино, режиссер-постановщик концертных мероприятий, театрализованных шоу, фестивалей и телевизионных трансляций, Заслуженный деятель искусств Украины.

Среди реализованных им проектов: документальные фильмы "Моя Украина" (к 25 годовщине независимости Украины), "Назови свое имя по буквам" (реж. Сергей Буковский, продюсеры Стивен Спилберг и Виктор Пинчук), "История нашего двора" (по заказу телекомпании BBC), концерты "Скрябин. Концерт памяти" и "Братья Гадюкины". Концерт памяти Сергея Кузьминского "Я вернулся домой", театрализованное шоу "Наше Рождество", постановка сольного концерта Т.Чубая "Свет и Исповедь", трансляция концерта Элтона Джона на Майдане Независимости, песенного конкурса "Евровидение 2005", Божественной Литургии Святейшего папы Римского Иоанна Павла II в Киеве и другие.

Соломия Чубай - певица (группы "Без цукруа", "Далі", "Джалапіта"), музыкант, филолог-испанист, переводчик, фольклорист, ведущая на телевидении, организатор художественных и социальных проектов, общественный деятель и благотворитель.

"Для меня, как и для Тараса Чубая, популяризация творчества нашего отца является делом всей жизни. Издание поэзии отца, организация вечеров и фестивалей, связанных с его именем, - это то, что я всегда делала и буду делать не только как его дочь, но и как человек, исповедующий определенные идеалы и ценности".

Сергей Жадан - поэт, прозаик, эссеист, переводчик, преподаватель, фронтмен групп "Жадан і Собаки", "Лінія Маннергейма" и "Розділові", член Украинского ПЕН-клуба, вице-президент Ассоциации украинских писателей, инициатор, организатор или участник многих художественных проектов, общественный деятель и благотворитель.

Компания "Фильм плюс" - основана в 1998 году и является производителем широкого спектра интертейнмент- контента, а именно кино- и телепроектов, фестивалей и концертов, театрализованных музыкальных шоу, а также осуществления комплексных рекламных кампаний и проведения презентаций. За время существования компания занималась и продолжает заниматься созданием новых инновационных аудиовизуальных форматов как художественного, так и массового направления.

Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году как новая модель предоставления на конкурсной основе государственной поддержки и продвижения инициатив в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность Фонда, в соответствии с действующим законодательством, является неотъемлемой частью политики и определенных приоритетов деятельности Министерства культуры и информационной политики Украины.

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