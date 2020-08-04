На Закарпатье СБУ разоблачила схему контрабанды красного дерева. Задержали партию на 800 тыс. грн

4 августа, 2020, 14:39

Одна из компаний незаконно продавала пиломатериалы ценных и редких пород деревьев, декларируя низкосортную древесину

Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Закарпатской области, информирует "Еспресо.Запад".

Правоохранители обнаружили контрабанду в грузовом автомобиле на пункте пропуска "Ужгород". Ее стоимость составила почти 800 тыс. гривень.

"По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, которая специализируется на продаже крупных партий древесины за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения экспортер вносил в таможенной декларации данные, не соответствующие реальному вида и качества сырья ", - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.