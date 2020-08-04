На Закарпатье гигантская рыба затянула рыбака на дно

4 августа, 2020, 13:48

На Закарпатье во время рыбалки утонул рыбак

Инцидент произошел на озере возле с. Бугорок Иршавского района, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

"Мужчина один ловил рыбу. На крючок попала большая рыбина, которая повлекла рыбака за собой в воду. Он потерял равновесие и утонул, поскольку глубина водоема в этом месте составляла 4 метра", - говорится в сообщении.

Для проведения поисковых работ на место происшествия прибыло Хустское водолазно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Водолазы прочесывали дно и нашли тело утопленника, жителя Мукачево. Его достали из воды и передали представителям правоохранительных органов.

ГСЧС отмечает, что в этом году наблюдается негативная тенденция к увеличению количества погибших людей на воде.

По состоянию на 4 августа 2020 в Закарпатской области зарегистрировано 20 таких случаев, тогда как за аналогичный период прошлого года - 18. Всего в 2019 году на водных объектах края погибло 29 граждан.