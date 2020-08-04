На Волыни таки усилят карантин

4 августа, 2020, 10:03

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на Волыни решили усилить карантин

Об этом говорили на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, говорится на сайте Волынской ОГА, - сообщает "Еспресо-Запад".

В частности, во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля, которым каждый регион Украины разделен на разные уровни эпидемической опасности, в области приняли противоэпидемические мероприятия в соответствии с установленными Правительством зон (зеленой, желтой, оранжевой и красной).



Напомним, что город Луцк уровнем распространения эпидемической опасности COVID-19 попал в красную зону, Луцкий и Любашевский - в оранжевую, город Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Гороховский, Маневицкий и Турийский районы - в желтую.



Главный государственный врач области Наталия Янко рассказала, почему административный центр области попал в "красный" уровень эпидемической опасности.



"Поскольку в области в день проведения государственной ТЭБ и ЧС происходило превышение двух из четырех целевых показателей, учитывался вклад каждой отдельной административной единицы. На территории города Луцк показатель динамики роста случаев инфицирования составил 68%, что соответствует красному уровню опасности. Он должен не превышать 50% ", - сообщила Наталья Янко.

Как отметила главный санитарный врач, показатели рассчитываются автоматически в программе, которая и определяет до какого уровня отнести ту или иную территорию. Решение Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС просматривает каждые 7 дней.



Всего на Волыни анализ текущей эпидемической ситуации свидетельствует, что на сегодня несоответствие происходит по 1 из 4 определенных критериев, которые вычитаются при установлении уровня эпидемической опасности. Это касается коэффициента выявления случаев инфицирования, который превышает рекомендованный 11%. Однако, данный показатель приобрел тенденцию к снижению и на сегодня составляет 17,5% против 21% (по состоянию на 26 июля).

Показатель динамики роста случаев инфицирования начал снижаться и на сегодня составляет минус 18% (при рекомендуемом не более + 10%). Снижение происходит с конца июля, когда он составлял +48%.

Следовательно, члены комиссии решили принять противоэпидемические мероприятия в соответствии с зонами эпидемической опасности, как установлено в постановлении КМУ.

Вместе с этим решили обратиться в КМУ, МОЗ, Центра общественного здоровья с предложением пересмотра методики определения уровня эпидемической опасности распространения заболеваемости COVID-19, в частности о нецелесообразности применения показателя "вклад единицы в превышение региона", который искажает объективность полученных результатов.