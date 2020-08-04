На Тернопольщине за алкогольный фальсификат будут судить действующего депутата райсовета

4 августа, 2020, 17:17

Его обвиняют в изготовлении и сбыте поддельного алкоголя с незаконными акцизными марками в течение 2019-2020 годов

Об этом информирует пресс служба ГУ ГФС в Тернопольской области, сообщает Еспресо.Захид.

"В ходе расследования уголовного производства установили местного жителя, который является действующим депутатом районного совета. Этот гражданин в течение 2019-2020 лет осуществлял незаконное изготовление, хранение с целью сбыта и сбыт местным жителям незаконно изготовленных алкогольных напитков известных торговых марок, оклеенных поддельными марками акцизного налога".

По результатам обысков, налоговые милиционеры обнаружили 6,9 тыс. литров спирта, 880 литров фальсифицированных алкогольных изделий и 630 поддельных марок акцизного налога.

В настоящее время сотрудники налоговой милиции, под процессуальным руководством прокуратуры области, завершили расследование по этому делу и направили обвинительный акт в суд.