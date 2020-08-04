На Прикарпатье строят Крестный Путь, который увенчает 25-метровый крест

4 августа, 2020, 18:11

Масштабное строительство в Центре паломника "Симеон Лукач" дополнит часовня на вершине горы и сцена для массовых богослужений у ее подножия

Об этом говорится на сайте Центра, информирует Еспресо.Захид.

Строительство Крестного Пути в Центре паломника "Симеон Лукач", расположенном в селе Старуня, Богородчанского района, началось весной этого года.

"По состоянию на сегодня продолжаются работы по благоустройству территории, в том числе рабочие расчищают землю и кладут брусчатку на будущие тропинки Крестного Пути. Параллельно мастера выполняют работу по изготовлению деревянных крестов, которые будут стоять на каждой стации. Их также будут украшать резные иконы с изображением конкретного события с Крестного Пути нашего Спасителя", - говорится на сайте Центра.

Местные активисты хотят сделать свой Крестный Путь уникальным, поэтому на вершине горы установят массивный металлический крест, высота которого будет достигать 25 метров, а ширина - 14. В будущем, у него появится церковь. Согласно проекту строительства, внизу Крестного Пути также планируют построить доступ к источнику и сцену, которая будет служить местом молитвы во время многолюдных мероприятий. Общая длина нашего Крестного Пути составит более половины километра.