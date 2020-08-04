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Espreso.tvОбществоМинюст разрешил краткосрочные свидания на карантине с содержащимися в тюрьмах и СИЗО

Минюст разрешил краткосрочные свидания на карантине с содержащимися в тюрьмах и СИЗО

Министерство юстиции Украины позволило удерживаемым в СИЗО и учреждениях исполнения наказаний краткосрочные свидания на период действия карантина

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минюста.

Свидание разрешены с защитниками и адвокатами или иными специалистами в области права, которые по закону имеют право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица; с родственниками или другими лицами.

"Краткосрочные свидания предоставляются исключительно при условии использования указанными лицами респираторов (без клапана выдоха) или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, и отсутствии у них на момент свидания признаков инфицирования COVID-19", - отметили в Минюсте.

Свидание проводят исключительно через сплошное разграничительное стекло и переговорное устройство и с соблюдением противоэпидемических правил.

Кроме того, осужденным разрешены краткосрочные свидания с родственниками или другими лицами с использованием средств IP-телефонии или по видеосвязи (Skype) в специально оборудованных помещениях.

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