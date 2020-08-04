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Espreso.tvОбществоМинюст начнет продажу тюрем с 6 августа

Минюст начнет продажу тюрем с 6 августа

Министерство юстиции анонсировало начало "большой распродажи тюрем" 6 августа

Об этом говорится на Facebook-странице Минюста.

"Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 года в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Оно будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" , - говорится в сообщении.

В Минюсте рассказали, что этот исправительный центр расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 14 км от Киева. Его законсервировали в 2019 году и в августе того же года последних осужденных перевели в другой исправительный центр.

На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого ...

Опубликовано Министерство юстиции Украины вторник, 4 августа 2020

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