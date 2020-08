Львовский IТ Кластер стал крупнейшей технологической ассоциацией страны, объединив 100 компаний

4 августа, 2020, 11:27

Сообщество Львовского ІТ Кластера стало крупнейшим среди технологических ассоциаций и бизнес-объединений страны

К кластеру присоединилась компания, которая стала 100-м участником. Следовательно, за последние 9 лет, от объединения нескольких компаний Кластер вырос до мощного и влиятельного бизнес-сообщества Украины. Об этом сообщает Львовский ІТ Кластер , передает "Еспресо.Запад".

Деятельность Львовского ІТ Кластера направлена на укрепление позиций ІТ-индустрии на местном и государственном уровнях, развитие украинского технологического образования, инфраструктуры и продвижения Львова как города, где развиваются прогрессивные технологии. Среди важнейших проектов кластера - технологическая конференция IT Arena и бизнес-конференция Lviv IT Jazz. Кроме этого, компании кластера активно участвуют в модернизации и разработке новых бакалаврских программ в рамках проекта IT Expert, а их ІТ-специалисты рассказывают школьникам о возможности в ІТ в рамках проекта IT Future. С 2016 года 14 инновационных бакалаврских программ была запущена в 3 университетах Львова (НУ "Львовская Политехника", ЛНУ им. И.Франко и ЛГУБЖД), что является наибольшим показателем в Украине.

"Количество ІТ компаний во Львове растет и наше сообщество так же увеличивается. Львовский ІТ Кластер - прогрессивная комьюнити, которая стремится сделать наш город таким комфортным для жизни, как ведущие города Европы, посредством развития инфраструктуры и качественной технического образования. Пройдя символический рубеж в 100 компаний, мы уверенно держим первенство в списке крупнейших объединений технологических компаний, поэтому перед нами большое количество перспективных проектов для развития ІТ-индустрии города и страны ", - рассказал руководитель Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский.

"Львовский ІТ Кластер cуттево вырос не только с позиции количества участников, но и масштабов проектов. Мы готовы делиться опытом с другими технологическими кластерами и ассоциациями Украины, чтобы не только развивать ІТ-индустрию Львова, но и помогать Украине становиться технологической страной", - добавил председатель Наблюдательного совета Львовского ІТ Кластера Иван Бабичук.

Напомним также, что с марта этого года Львовский ІТ Кластер помогает медикам и городу в борьбе с распространением COVID-19 в рамках проекта United for health. Во Львове и области было запущено массовое тестирование населения и целевое тестирование групп риска, в частности, медиков и журналистов, работавших во время пандемии.

Совместно с ІТ-компаниями города, были закуплены спецкостюмы для работников ПЦР-лабораторий, была запущена программа страхования медиков Львова и области совместно с Львовской облгосадминистрацией, создана карта отслеживания распространения коронавируса в области и городе, а также чат-бот для контроля здоровья.