Львовские прокуроры обвинили волынского полицейского во взяточничестве

4 августа, 2020, 10:19

Львовские прокуроры обвиняют волынского полицейского в получении 3000 долларов США неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает "Еспресо-Запад".

Речь идет о задержанном в этом году, 21 февраля, начальнике одного из следственных отделов следственного управления ГУ ЧП в Волынской области, который требовал и получил 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его и его матери к уголовной ответственности.

Кроме этого, по версии следствия, за эти деньги правоохранитель обещал не изымать автомобиль, который фигурировал в рамках уголовного производства.

Такие действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. В настоящее время досудебное расследование, которое осуществлялось следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области, завершено, а обвинительный акт направлен в Луцкого горрайонного суда Волынской области для рассмотрения по существу.

В случае доказательства вины полицейскому грозит от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.