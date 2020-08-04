Львовские прокуроры обвинили волынского полицейского во взяточничестве
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Львовской области, передает "Еспресо-Запад".
Речь идет о задержанном в этом году, 21 февраля, начальнике одного из следственных отделов следственного управления ГУ ЧП в Волынской области, который требовал и получил 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его и его матери к уголовной ответственности.
Кроме этого, по версии следствия, за эти деньги правоохранитель обещал не изымать автомобиль, который фигурировал в рамках уголовного производства.
Такие действия полицейского квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения. В настоящее время досудебное расследование, которое осуществлялось следователями Территориального управления ГБР, расположенного в г. Львове под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области, завершено, а обвинительный акт направлен в Луцкого горрайонного суда Волынской области для рассмотрения по существу.
В случае доказательства вины полицейскому грозит от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.
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