Лукашенко заявил, что на юге Беларуси скрывается еще одна группа боевиков

4 августа, 2020, 14:07

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны

Об этом сообщает Белта .

"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".

Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.

Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиках "ДНР"

Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.