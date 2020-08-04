Лукашенко заявил, что на юге Беларуси скрывается еще одна группа боевиков
4 августа, 2020, 14:07
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у него есть информация о переброске еще одного отряда боевиков на территорию страны
Об этом сообщает Белта .
"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который перебросили на юг. Это мы должны бегать и ловить их по лесам? Мы же их всех отловим", - заявил Лукашенко.
Президент Беларуси считает, что очевидно, что кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в стране.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизация ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Украинские журналисты узнали в задержанных под Минском российских боевиках "ДНР"
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов, пока они дают показания.
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