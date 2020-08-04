Лучший бомбардир "Реала" готов стать кикбоксером
4 августа, 2020, 22:18
Лидер мадридского "Реала" Карим Бензема готов перейти в кикбоксинг
Об этом сообщает sector.depo.ua.
32-летний Бензема готов выйти в ринг после окончания футбольной карьеры.
"Я испытываю острые ощущения от единоборств, и я люблю тренироваться. Когда моя футбольная карьера завершится, почему бы мне не потренироваться с тобой в течение шести месяцев? Если считаешь, что я готов к боям, у меня не будет с этим проблем. Клянусь богом, буду готов", - сказал француз.
В сезоне-2019/20 Карим Бензема помог "Реалу" выиграть чемпионат Испании. Форвард стал лучшим бомбардиром своей команды, за 37 матчей он забил 21 гол и отдал 1 ассист.
- 17 июля президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что "Золотой мяч-2020" должен получить Карим Бензема .
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