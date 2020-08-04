Кто и что стоит за серией попыток терактов в Украине: Игорь Лапин в стриме с Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР
4 августа, 2020, 14:02
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Кто и что стоит за серией попыток терактов в Украине? Перемирие на Донбассе - надолго ли? Акции протеста 24 августа.
Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с юристом, ветеренам войны в Донбассе, депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва Игорем Лапиным.
Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.
Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.
Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".
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