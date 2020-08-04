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Espreso.tvМирКоронавирус: Эстония объявила о начале второй волны эпидемии

Коронавирус: Эстония объявила о начале второй волны эпидемии


фото: reuters
В Департаменте здоровья Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса в стране

Об этом сообщает Postimees.

"По оценке Департамента здоровья уже можно говорить о том, что в Эстонии началась вторая волна заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

В связи с новыми случаями коронавируса в Департаменте здоровья Эстонии рассматривают возможность введения новых ограничений на всей территории страны.

"Если и вводить какие-то меры, то по всей стране", - сказала советник Департамента Ирина Донченко.

Она добавила, что в случае внедрений ограничений в каком-то городе люди просто поедут в другой.

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