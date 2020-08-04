Грозит "катастрофой поколений": генсек ООН заявил, что из-за карантина около 1 млрд учеников не смогли получить надлежащее образование

4 августа, 2020, 12:20

В результате закрытия учебных заведений около 1 млрд учеников в 160 странах не смогли получать образование в полной мере

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает "Радио Свобода" .

По словам генсека ООН, еще по меньшей мере 40 млн детей в мире не получили необходимых знаний в "критически важный дошкольный год". Гутерриш отметил, что возобновление нормального учебного процесса должно стать первоочередной задачей, поскольку из-за уменьшения ученических возможностей получать образование миру грозит "катастрофа поколений".

"Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН заявил, что возвращение учащихся в учебные заведения должно стать приоритетом, как только распространение COVID-19 на местах возьмут под контроль.

В то же время Гутерриш отметил, что консультации с родителями, опекунами и учителями "являются основополагающими" для принятия решений.

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