Грозит "катастрофой поколений": генсек ООН заявил, что из-за карантина около 1 млрд учеников не смогли получить надлежащее образование
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает "Радио Свобода" .
По словам генсека ООН, еще по меньшей мере 40 млн детей в мире не получили необходимых знаний в "критически важный дошкольный год". Гутерриш отметил, что возобновление нормального учебного процесса должно стать первоочередной задачей, поскольку из-за уменьшения ученических возможностей получать образование миру грозит "катастрофа поколений".
"Сейчас - определяющий момент для детей и молодежи мира. Решения, которые сейчас принимают правительства, будут иметь длительное воздействие на сотни миллионов молодых людей и перспективы развития стран на следующие десятилетия", - сказал Гутерриш.
Генсек ООН заявил, что возвращение учащихся в учебные заведения должно стать приоритетом, как только распространение COVID-19 на местах возьмут под контроль.
В то же время Гутерриш отметил, что консультации с родителями, опекунами и учителями "являются основополагающими" для принятия решений.
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