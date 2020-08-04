Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" выбрало тройку финалистов в номинации "Литература для взрослых"

4 августа, 2020, 17:30

Определены 3 книги-финалиста в номинации "Литература для взрослых", которые переходят в третий этап премии "Еспресо. Выбор читателей 2020"

Во 2 этапе высокочтимое экспертное жюри из 15 профессиональных литературоведов и критиков выбирало лучшие книги из длинного списка. Таким образом из 96 книг, которые были представлены на рассмотрение и оценку жюри, в финал попали 3 книги.

Произведения-финалисты в номинации "Литература для взрослых" сначала прошли двухэтапный отбор. Приятно отметить, что на нынешний конкурс было подано много достойных победы книг, поэтому экспертам Премии сделать свой выбор было непросто.

В тройку финалистов книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020 "в номинации" Литература для взрослых "вошли следующие произведения:

"Амадока" Андрухович София ("Видавництво Старого Лева")

Изуродованный до неузнаваемости в одной из горячих точек на Востоке Украины, герой романа "Амадока" только чудом остался жив. Это сомнительная радость, поскольку тяжелые травмы привели к полной потере памяти: человек не помнит ни своего имени, ни откуда он, не помнит ни одного близкого человека, ни одного фрагмента своей предыдущей жизни. Таким его и находит женщина, любовь и терпение которой способны творить чудеса: достигать глубоких пластов забвения и воспоминаний, сочетать разрозненные куски истерзанного сознания, сшивать вместе общую историю.

Амадока - крупнейшее в Европе озеро, расположенное на территории современной Украины, впервые упомянутое Геродотом и в течение нескольких веков воспроизводимое на картах средневековыми картографами, до своего внезапного и полного исчезновения. Каким образом бесследно испаряются большие озера, как исчезают целые миры, целые культуры - и что остается взамен? Может ли существовать связь между еврейской Катастрофой Восточной Европы и уничтожением украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий? Может ли забвение одного человека простираться на несколько поколений под землю? Связывают ли нас знаки и шрамы истерзанной памяти? Способны ли любовь и терпение дать возможность коснуться сознания другого человека?

"Планета Полин" Оксана Забужко (Издательский дом "Комора")

В этом томе собраны важнейшие эссе Оксаны Забужко последних двух десятилетий, посвященные личностям и событиям, которые автор считает культурно знаковыми для сегодняшней эпохи кризиса гуманизма. "Женские", "мужские" и "коллективные", все эти "портреты" объединяет глубоко личное переживание автором бегущей истории, в которую она вписывает своих героев - и этим обнаруживает в ней, какой бы ни было на первый взгляд катастрофический, невидимый ранее жизнеутверждающий смысл .

Поэтическая книга "Список кораблів" Сергей Жадан (Издательство "Меридиан Черновиц")

Шестьдесят стихов о памяти, которая рождается из любви, и об огне, после которого остается нежность. Шестьдесят попыток определить свет и рассказать о воздухе над городом. Шестьдесят отрывков чужих разговоров, шестьдесят голосов, которыми наполняются весенние сумерки. "Список кораблей" - это список тех, кто ушел, но кого нельзя забыть. Список имен, которые сопровождают тебя всю жизнь. Список городов, где тебя всегда ждут. Пожалуй, самая интимная и болезненная книга автора.

В художественном оформлении и на суперобложке использованы картины Катерины Косьяненко.

Книги, которые отметили эксперты, но которые не вышли в финал:

"Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві" Анна Улюра (Издательство "АртХасс")

"Розмови про життя і мистецтво" Галина Пагутяк (Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід" Александр Михед (Издательство "Наш Формат")

Пьеса "Хлібне перемир'я" Сергей Жадан (Издательство "Меридиан Черновиц")

"Унія" Владимир Ешкилев (Издательство "Фолио")

Сборник эссе "Так, але" Тарас Прохасько (Издательство "Меридиан Черновиц")

"Зашморги" Леся Ивасюк ("Издательство 21")

"У пошуках варварів" Андрей Любка (Издательство "Меридиан Черновиц")

"Іван і Феба" Оксана Луцишина ("Видавництво Старого Лева")

"Антропос і бібліон" Иван Лучук (Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців" Оксана Мороз (Издательство" Yakaboo Publishing")

"Модельний ряд. Хроніки "Ростислав Шпук (Издательство " Пьяный корабль")

"Магнетизм" Петр Яценко ("Видавництво Старого Лева")

"Створення світу. Сім днів з Тарасом Прохаськом" Татьяна Терен (Издательство "Pabulum")

"Там, де вдома" Максим Кривцов, Марко Терен, Влад Сордо, Юлия Илюха, Валерий Пузик, Юлия Баткилин, Александр Лысак, Наталья Маринчак (Издательство "АССА")

"Закоłот. Невимовні культи "Владимир Кузнецов ("Издательство Жупанского ")

"Непропаща сила. Науково-популярні та популярно-публіцистичні твори з додатком аналітичних матеріалів з погляду сьогодення" Иван Пулюй (Издательство" Учебная книга - Богдан ")

"Чужі гріхи" Таня Пьянкова (Издательство "Клуб семейного досуга")

"Дивні люди" Артем Чапай ("Видавництво 21")

"Дім чистого світла" Симор Гласенко ( "Видавництво 21")

"Божевільний рейд" Сергей Ухачевський (Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Ті, кого немає" Андрей Климов, Светлана Климова (Издательство "Фабула")

По правилам Премии окончательного победителя конкурса должны определить читатели во время третьего этапа голосования в библиотеках по всей Украине.